Колова Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колова Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.04.1977

Дочь: Москаева (Колова) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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