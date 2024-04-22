Колова Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.04.1977
Дочь: Москаева (Колова) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: не указан