Timoshkin Nikifor 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Timoshkin Nikifor

Место рождения

Spiridonovka, Russia

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1812 г.р.

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Timoshkin Timofey

Мать: Timoshkina Ustinia

Spiridonovka, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Timoshkina Agafij

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Timoshkina) Praskovej

Мать ребёнка: Timoshkina Agafij

Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Timoshkin Ivan

Мать ребёнка: Timoshkina Agafij

Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно

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