Timoshkin Nikifor
Место рожденияSpiridonovka, Russia
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Timoshkin Timofey
Мать: Timoshkina Ustinia
Spiridonovka, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Timoshkina Agafij
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Timoshkina) Praskovej
Мать ребёнка: Timoshkina Agafij
Рождение ребёнка
15.10.1847
Сын: Timoshkin Ivan
Мать ребёнка: Timoshkina Agafij
Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно