Борисовская Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисовский Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Борисовский Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисовский Вячеслав Валерьевич
Отец ребёнка: Борисовский Валерий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно