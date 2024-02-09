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Борисовская Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисовский Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Борисовский Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисовский Вячеслав Валерьевич

Отец ребёнка: Борисовский Валерий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисовский Валерий Николаевич

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