Данилов Григорий Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Яким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева (Данилова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Данилова .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова .
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Данилова .
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мартьянова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Данилова .
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зверева (Данилова) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Данилова .
Рождение ребёнка
14.12.1914
Дочь: Данилова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Данилова .
Смерть
Неизвестно