Данилов Григорий Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Григорий Якимович

Данилов Григорий Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Яким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева (Данилова) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Данилова .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Данилов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Данилова .

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мартьянова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Данилова .

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зверева (Данилова) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Данилова .

Рождение ребёнка
14.12.1914

Дочь: Данилова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Данилова .

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.