Айкина Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович
Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Айкина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович
Соломино- место рождения
Смерть
Неизвестно