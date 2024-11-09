Айкина Елена Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАйкина Елена Андреевна

Айкина Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айкин Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айкин Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович

Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айкин Ермил Алексеевич

Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Айкина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Айкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Айкин Алексей Иванович

Соломино- место рождения
Смерть
Неизвестно

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