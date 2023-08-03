Веневцев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веневцев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веневцев Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Веневцева) Клавдия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Веневцева) Варвара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веневцев Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веневцев Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1904

Дочь: Шамардина (Веневцева) Ксения

Мать ребёнка: не указана

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