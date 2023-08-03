Веневцев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веневцев Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Веневцева) Клавдия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Веневцева) Варвара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веневцев Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веневцев Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1904
Дочь: Шамардина (Веневцева) Ксения
Мать ребёнка: не указана