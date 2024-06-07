Пелагея Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Суркова) Надежда Иванова
Отец ребёнка: Сурков Иван Петров
Рождение ребёнка
24.07.1867
Дочь: (Суркова) Ольга Иванова
Отец ребёнка: Сурков Иван Петров
Байково
Рождение ребёнка
25.02.1871
Дочь: (Суркова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Сурков Иван Петров
Байково
Рождение ребёнка
25.04.1873
Дочь: (Суркова) Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Сурков Иван Петров
Байково
Рождение ребёнка
22.03.1875
Сын: Сурков Гаврил Иванов
Отец ребёнка: Сурков Иван Петров
Байково
Смерть
Неизвестно