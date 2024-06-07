Пелагея Дмитриева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Дмитриева

Пелагея Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Суркова) Надежда Иванова

Отец ребёнка: Сурков Иван Петров

Рождение ребёнка
24.07.1867

Дочь: (Суркова) Ольга Иванова

Отец ребёнка: Сурков Иван Петров

Байково
Рождение ребёнка
25.02.1871

Дочь: (Суркова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Сурков Иван Петров

Байково
Рождение ребёнка
25.04.1873

Дочь: (Суркова) Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Сурков Иван Петров

Байково
Рождение ребёнка
22.03.1875

Сын: Сурков Гаврил Иванов

Отец ребёнка: Сурков Иван Петров

Байково
Смерть
Неизвестно

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