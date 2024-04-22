Решетнников Сава Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетнников Сава Иванович

Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Решетнников Иван

Мать: не указана

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Решетнников Дмитрий Савин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Устинья Савина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1788
окунева, тюменская область
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