Решетнников Сава Иванович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Решетнников Иван
Рождение ребёнка
1747
Сын: Решетнников Дмитрий Савин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Устинья Савина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1788
окунева, тюменская область