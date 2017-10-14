Федяков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1951
Дата смерти14.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1951
д. Мошкино
Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
молодой работал в милиции
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Федякова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
1975-1976
Место жительства
Около 2000
Смерть
14.10.2017
место захоронения кладбище Красносоколье