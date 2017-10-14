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Федяков Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1951

Дата смерти

14.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1951

Отец: Федяков Василий Иванович

Мать: Федякова (Федякова) Таисья Яковлевна

д. Мошкино
Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
молодой работал в милиции
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Федякова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

1975-1976
Место жительства
Около 2000
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
14.10.2017
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
место захоронения кладбище Красносоколье

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