Васса Григорьевна-? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Григорьевна-?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Коврижных Никифор - предполагаемый сын

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

Рождение ребёнка
1776

Сын: Коврижных Семен Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1788

Сын: Коврижных Осип

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

Рождение ребёнка
1793

Сын: Коврижных Максим

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

Рождение ребёнка
1799

Сын: Коврижных Евсей Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

Смерть
Неизвестно
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