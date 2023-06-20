Васса Григорьевна-?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Коврижных Никифор - предполагаемый сын
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коврижных Семен Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1788
Сын: Коврижных Осип
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
Рождение ребёнка
1793
Сын: Коврижных Максим
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
Рождение ребёнка
1799
Сын: Коврижных Евсей Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
Смерть
Неизвестно