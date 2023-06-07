Капаница Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1958
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1958
Отец: Василий
Мать: Расщепкина Валентина
Рождение ребёнка
07.02.1980
Дочь: Капаница Евгения Александровна
Отец ребёнка: Капаница Александр Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1986
Дочь: Зенкова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Капаница Александр Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1998
Сын: Капаница Александр Александрович
Отец ребёнка: Капаница Александр Васильевич