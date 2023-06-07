Капаница Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капаница Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1958

Отец: Василий

Мать: Расщепкина Валентина

Рождение ребёнка
07.02.1980

Дочь: Капаница Евгения Александровна

Отец ребёнка: Капаница Александр Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1986

Дочь: Зенкова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Капаница Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.06.1998

Сын: Капаница Александр Александрович

Отец ребёнка: Капаница Александр Васильевич

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