Барабанова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1855
Сын: Барабанов Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович
Рождение ребёнка
07.12.1856
Дочь: Барабанова Аксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович
Рождение ребёнка
17.10.1858
Дочь: Барабанова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович
Рождение ребёнка
30.07.1860
Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович
Рождение ребёнка
16.10.1861
Сын: Барабанов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович
Рождение ребёнка
29.12.1862
Сын: Барабанов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович
Рождение ребёнка
10.08.1865
Дочь: Барабанова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович
Рождение ребёнка
09.09.1868
Дочь: Барабанова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович
Смерть
Неизвестно