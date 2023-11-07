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Барабанова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Яков Антонович

Рождение ребёнка
08.07.1855

Сын: Барабанов Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович

Рождение ребёнка
07.12.1856

Дочь: Барабанова Аксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1858

Дочь: Барабанова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1860

Сын: Барабанов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1861

Сын: Барабанов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.12.1862

Сын: Барабанов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1865

Дочь: Барабанова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1868

Дочь: Барабанова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Барабанов Яков Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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