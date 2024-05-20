Мария Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1919

Дочь: (Кирпиченко) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Кирпиченко Егор Константинович

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Бардаков Федор Семенович Шевченко Анастасия Матвеевна
Смерть
Неизвестно

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