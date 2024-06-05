Телегин Егор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1901
Дочь: Телегина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна
Рождение ребёнка
24.02.1903 ст.
Дочь: Телегина Анна Егоровна
Мать ребёнка: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна
Рождение ребёнка
26.07.1905 ст.
Дочь: Телегина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна
Мотовилово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1907
Сын: Телегин Степан Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна
Смерть
Неизвестно