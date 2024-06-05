Телегин Егор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Егор Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна

Рождение ребёнка
31.07.1901

Дочь: Телегина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна

Рождение ребёнка
24.02.1903 ст.

Дочь: Телегина Анна Егоровна

Мать ребёнка: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна

Рождение ребёнка
26.07.1905 ст.

Дочь: Телегина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна

Мотовилово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1907

Сын: Телегин Степан Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна

Смерть
Неизвестно

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