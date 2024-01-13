Гецелевич Герман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гецелевич Герман

Место рождения

Москва

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

?.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Гецелевич Исаак

Мать: Maria

Москва
Рождение ребёнка
02.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Moscow
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.1992
Хотьково, Сергиев-Посадский р-н, МО
Похороны
Неизвестно
Ахтырка, Сергиево-Посадский р-н, МО
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