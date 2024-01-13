Гецелевич Герман
Место рожденияМосква
Дата рожденияОколо 1939
Дата смерти?.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: Гецелевич Исаак
Мать: Maria
Москва
Рождение ребёнка
02.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Moscow
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.1992
Хотьково, Сергиев-Посадский р-н, МО
Похороны
Неизвестно
Ахтырка, Сергиево-Посадский р-н, МО