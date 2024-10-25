Голова Нина Васильевна 28.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голова Нина Васильевна

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

28.12.1924

Дата смерти

12.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1924

Отец: Голов Василий Федорович

Мать: Голова Фекла Харитоновна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Возможно, что родилась еще до переезда семьи т.е. в Дмитрова Гора (под Конаково)
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Проживала всю жизнь Вышний Волочек, ул. Спорта (Венецианова), д. 69
Рождение ребёнка
16.03.1949

Сын: Голов Владимир Владиленович

Отец ребёнка: не указан

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
12.09.1988
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

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