Голова Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1924
Дата смерти12.09.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1924
Отец: Голов Василий Федорович
Мать: Голова Фекла Харитоновна
Возможно, что родилась еще до переезда семьи т.е. в Дмитрова Гора (под Конаково)
Место жительства
Неизвестно
Проживала всю жизнь Вышний Волочек, ул. Спорта (Венецианова), д. 69
Рождение ребёнка
16.03.1949
Сын: Голов Владимир Владиленович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.09.1988