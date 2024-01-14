Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно