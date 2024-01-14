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Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Абрамцев Филипп Петрович

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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