Щепалов Флегонт Алексеев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Щепалов Алексей Васильев
Мать: Щепалова Мария Иванова
Рождение ребёнка
12.08.1890
Сын: Щепалов Иван мл. Флегонтов
Мать ребёнка: Щепалова Александра Владимирова
Рождение ребёнка
14.04.1903
Дочь: Анастасия мл. Флегонтова
Мать ребёнка: Щепалова Александра Владимирова
Рождение ребёнка
21.08.1904
Сын: Щепалов Александр мл. Флегонтов
Мать ребёнка: Щепалова Александра Владимирова
Рождение ребёнка
09.04.1908
Сын: Щепалов Виталий мл. Флегонтов
Мать ребёнка: Щепалова Александра Владимирова
Рождение ребёнка
04.05.1909
Дочь: Христина мл Флегонтова
Мать ребёнка: Щепалова Александра Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно