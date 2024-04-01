Михайлов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михайлова) Агрофена Фёдоровна
Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михайлова) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михайлова) Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михайлова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Кузьма Председатель С/С Фёдорович
Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Демидова (Михайлова) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно
Смерть
Неизвестно