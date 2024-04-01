Михайлов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михайлова) Агрофена Фёдоровна

Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михайлова) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михайлова) Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михайлова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Кузьма Председатель С/С Фёдорович

Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Демидова (Михайлова) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Михайлова Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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