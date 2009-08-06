Мишина (Бондаренко) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1928
Дата смерти06.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишин Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Диспечер
Смерть
06.08.2009
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище «Сухая река»