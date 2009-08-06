Мишина (Бондаренко) Нина 02.05.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мишина (Бондаренко) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1928

Дата смерти

06.08.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Диспечер
Смерть
06.08.2009
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище «Сухая река»

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