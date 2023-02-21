Верхососов Прокопий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхососов Прокопий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1904 ст.

Дочь: Верхососова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Верхососова Варвара Никитична

Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - крестьянин деревни Новоивановская Ильинской волости Области Войска Донского.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхососова Варвара Никитична

Смерть
Неизвестно
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