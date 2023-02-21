Верхососов Прокопий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1904 ст.
Дочь: Верхососова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Верхососова Варвара Никитична
Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - крестьянин деревни Новоивановская Ильинской волости Области Войска Донского.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно