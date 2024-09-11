Гридина (Алферова) Прасковья Емелианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГридина (Алферова) Прасковья Емелианова

Гридина (Алферова) Прасковья Емелианова

Место рождения

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридин Демид Михеев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Новикова (Гридина) Мария Демидова

Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.12.1834

Дочь: Гридина Мария Демидова

Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гридин Стефан Демидов

Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Муковнина (Гридина) Матрена Демидова

Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гридин Митрофан Демидов

Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гридина (Гридина) Степанида Демидова

Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.