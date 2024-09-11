Гридина (Алферова) Прасковья Емелианова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гридин Демид Михеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Новикова (Гридина) Мария Демидова
Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев
Рождение ребёнка
?.12.1834
Дочь: Гридина Мария Демидова
Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Муковнина (Гридина) Матрена Демидова
Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гридина (Гридина) Степанида Демидова
Отец ребёнка: Гридин Демид Михеев
Смерть
Неизвестно