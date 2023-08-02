Туганов Науруз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Науруз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Туганов Тасолтан

Мать ребёнка: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Туганов Татархан

Мать ребёнка: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Туганов Темболат

Мать ребёнка: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна

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