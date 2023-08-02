Туганов Науруз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Туганов Тасолтан
Мать ребёнка: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Туганов Татархан
Мать ребёнка: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Туганов Темболат
Мать ребёнка: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна