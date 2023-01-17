Гулевских Константин Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Жена: не указана
Дочь: Клейменова (Гулевских) Агриппина Константиновна
Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна
Сын: Гулевских Павел Константинович
Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна
Сын: Гулевских Павел Константинович
Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна
Сын: Гулевских Алексей Константинович
Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна
Сын: Гулевских Петр Константинович
Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна
Дочь: (Гулевских) Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна
Сын: Гулевских Сергей Константинович
Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна
Дочь: (Гулевских) Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна