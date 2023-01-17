Гулевских Константин Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГулевских Константин Гаврилов

Гулевских Константин Гаврилов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1886

Жена: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Клейменова (Гулевских) Агриппина Константиновна

Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Гулевских Павел Константинович

Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гулевских Павел Константинович

Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гулевских Алексей Константинович

Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гулевских Петр Константинович

Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Гулевских) Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гулевских Сергей Константинович

Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Гулевских) Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Смерть
1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.