Торопов Симеон Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопов Симеон Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1848 по 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1848 по 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1848 по 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Пелагия Семенова

Рождение ребёнка
С 1874 по 1875

Дочь: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна

Мать ребёнка: Торопова Пелагия Семенова

Рождение ребёнка
С 1878 по 1879

Дочь: Торопова Прасковья Симеонова

Мать ребёнка: Торопова Пелагия Семенова

Рождение: Яковыр, Таловайский приход
Рождение ребёнка
С 1886 по 1887

Сын: Торопов Иван Симеонов

Мать ребёнка: Торопова Пелагия Семенова

Яковыр, Тыловайский приход
Смерть
Неизвестно

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