Шерстнева (Морохина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Морохина) Галина Николаевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

26.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
26.04.1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Россия
Рождение
26.04.1986

Отец: Морохин Николай Владимирович

Мать: Киселева Надежда Юрьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
26.04.1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
С 01.09.1993 по 25.06.2003
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Гимназия № 1
Образование
С 01.09.2003 по 18.06.2008
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Нижегородский государственный педагогический университет
Бракосочетание
01.07.2014

Муж: Шерстнев Артем Евгеньевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.2016

Дочь: Шерстнева Ирина Артемовна

Отец ребёнка: Шерстнев Артем Евгеньевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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