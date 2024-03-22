Шерстнева (Морохина) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
26.04.1986
Россия
Рождение
26.04.1986
Место жительства
26.04.1986
Образование
С 01.09.1993 по 25.06.2003
Гимназия № 1
Образование
С 01.09.2003 по 18.06.2008
Нижегородский государственный педагогический университет
Бракосочетание
01.07.2014
Рождение ребёнка
12.05.2016
Дочь: Шерстнева Ирина Артемовна
Отец ребёнка: Шерстнев Артем Евгеньевич