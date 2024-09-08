Сафонкин Феодор Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафонкин Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Селиванова
Упоминание
29.10.1893
ГАРО ф627 о278 д54 - был свидетелем на свадьбе у сестры Татьяны Г. Сафонкиной
Упоминание
1894
крестьянин
Рождение ребёнка
24.01.1894
Сын: Сафонкин Григорий Федоров
Мать ребёнка: Марья Селиванова
ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Сафонкина) Евдокия Феодорова
Мать ребёнка: Марья Селиванова
ГАРО ф627 о278 д89 (забыла посмотреть месяц, 30 (31))
Смерть
Неизвестно