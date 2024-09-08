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Сафонкин Феодор Гаврилов

Место рождения

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафонкин Гавриил

Мать: не указана

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Селиванова

Упоминание
29.10.1893
ГАРО ф627 о278 д54 - был свидетелем на свадьбе у сестры Татьяны Г. Сафонкиной
Упоминание
1894
крестьянин
Рождение ребёнка
24.01.1894

Сын: Сафонкин Григорий Федоров

Мать ребёнка: Марья Селиванова

ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Сафонкина) Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: Марья Селиванова

ГАРО ф627 о278 д89 (забыла посмотреть месяц, 30 (31))
Смерть
Неизвестно

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