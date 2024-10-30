Панов Семен Ипатович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1914 и 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Аксинья Федотовна
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1901
Дочь: Блинова (Панова) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Панова Аксинья Федотовна
Рождение ребёнка
28.09.1903
Мать ребёнка: Панова Аксинья Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Панова Аксинья Федотовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Панов Александр Семенович
Мать ребёнка: Панова Аксинья Федотовна
Смерть
Между 1914 и 1917
участник Первой Мировой