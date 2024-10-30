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Панов Семен Ипатович

Место рождения

Булатово, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1914 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Булатово, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Аксинья Федотовна

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1901

Дочь: Блинова (Панова) Александра Семеновна

Мать ребёнка: Панова Аксинья Федотовна

Булатово, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.09.1903

Сын: Панов Филипп Семенович

Мать ребёнка: Панова Аксинья Федотовна

Булатово, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Панов Василий Семенович

Мать ребёнка: Панова Аксинья Федотовна

Булатово, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Панов Александр Семенович

Мать ребёнка: Панова Аксинья Федотовна

Булатово, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Между 1914 и 1917
участник Первой Мировой

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