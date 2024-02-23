Кузин Фёдор Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Около 1905 г.р.
Около 1909 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузина Ольга (Олёна)

Матюшево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузина Ольга (Олёна)

Рождение ребёнка
Около 1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузина Ольга (Олёна)

Матюшево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Кузина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кузина Ольга (Олёна)

Матюшево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Кузина Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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