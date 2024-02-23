Кузин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Кузина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кузина Ольга (Олёна)
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Кузина Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно