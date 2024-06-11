Недосеева Прасковья Кирсановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недосеева Прасковья Кирсановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

?.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Кирсан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недосеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1929 ст.

Дочь: Подбельская (Недосеева) Нина Александровна

Отец ребёнка: Недосеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1936

Дочь: Волкович (Недосеева) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Недосеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1937

Сын: Недосеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Недосеев Александр Иванович

Смерть
?.11.1988

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