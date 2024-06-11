Недосеева Прасковья Кирсановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти?.11.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Кирсан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1929 ст.
Дочь: Подбельская (Недосеева) Нина Александровна
Отец ребёнка: Недосеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1936
Дочь: Волкович (Недосеева) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Недосеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1937
Сын: Недосеев Николай Александрович
Отец ребёнка: Недосеев Александр Иванович
Смерть
?.11.1988