Шорохова (Галганова) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Галганова) Екатерина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1993

Отец: Галганов Виктор Николаевич

Мать: Галганова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Шорохов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорохов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Степан Иванович

Отец ребёнка: Шорохов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Иван Александрович

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