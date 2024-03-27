Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Тимофей

Мать: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гребенникова) Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Гребенников Карп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Карп Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Карп Петрович

Рождение ребёнка
22.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Карп Петрович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Карп Петрович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Карп Петрович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Карп Петрович

Смерть
Неизвестно

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