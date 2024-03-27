Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Тимофей
Мать: Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гребенникова) Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Гребенников Карп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1954
Смерть
Неизвестно