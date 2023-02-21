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Фамилии Нет Евдокия Кодратовна

Место рождения

Деревня Давидовское Загорье Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

18.02.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Давидовское Загорье Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
01.07.1896 ст.

Муж: Фамилии Нет Николай Филиппович

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Николай Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Фамилии Нет Марк Никитич

Смерть
Неизвестно
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