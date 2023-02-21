Фамилии Нет Евдокия Кодратовна
Место рожденияДеревня Давидовское Загорье Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения18.02.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1870 ст.
Деревня Давидовское Загорье Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
01.07.1896 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Николай Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Смерть
Неизвестно