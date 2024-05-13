Завалюева Анна 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1798

Муж: Завалюев Трофим Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Завалюева) Фекла Трофимовна

Отец ребёнка: Завалюев Трофим Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Завалюева) Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Завалюев Трофим Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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