Бахтина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бахтина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бахтин Василий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бахтина) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Бахтин Василий Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Василий Маркович

Смерть
Неизвестно

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