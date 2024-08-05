Капустин Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
крестьянин Саратовской губернии Балашовского уезда слободы Романовка
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Еремина - Тамилина (Капустина) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
На момент рождения - Саратовская губерния Балашовский уезд слобода Романовка
Смерть
Неизвестно