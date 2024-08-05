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Капустин Иван

Место рождения

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
крестьянин Саратовской губернии Балашовского уезда слободы Романовка
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Еремина - Тамилина (Капустина) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
На момент рождения - Саратовская губерния Балашовский уезд слобода Романовка
Смерть
Неизвестно

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