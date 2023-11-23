Завьялов Фёдор Автономов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался в низших школах. Состоял послушником Угличского Николо-Улейминского монастыря. В 1860 году определен в пономаря к церкви села Коскова Мологского ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, псаломщик церкви села Коскова Мологского уезда
Работа или профессия
До 1860
послушник Николо-Улейминского монастыря
Работа или профессия
1860
опрелелен в пономаря. Впоследствии псаломщик
Бракосочетание
27.05.1860
Супруг(-а): Федор Автономович Завьялов
Смерть
Неизвестно