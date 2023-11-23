Завьялов Фёдор Автономов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Фёдор Автономов

Завьялов Фёдор Автономов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался в низших школах. Состоял послушником Угличского Николо-Улейминского монастыря. В 1860 году определен в пономаря к церкви села Коскова Мологского ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, псаломщик церкви села Коскова Мологского уезда
Работа или профессия
До 1860
послушник Николо-Улейминского монастыря
Работа или профессия
1860
опрелелен в пономаря. Впоследствии псаломщик
Бракосочетание
27.05.1860

Жена: Завьялова (Морева (Ситина)) Анна Иванова

Супруг(-а): Федор Автономович Завьялов
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.