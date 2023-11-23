Иоанн Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
определенный в иеромонаха в Исаакову пустынь Пошехонского уезда с именем Иларион
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Никольского-Масальского Грязовецкого уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1722

Сын: Тимофей Иоаннов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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