Иоанн Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
определенный в иеромонаха в Исаакову пустынь Пошехонского уезда с именем Иларион
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Никольского-Масальского Грязовецкого уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1722
Сын: Тимофей Иоаннов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно