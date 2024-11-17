Боженов Ефрем Павлов 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боженов Ефрем Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Боженов Павел Иванов

Мать: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Баженов Иван Ефремов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Баженова Ксения Ефремова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Баженов Никон Ефремов

Мать ребёнка: не указана

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 52 слайд, двор 155 ему 34, значит родился ок 1805
Рождение ребёнка
1819

Сын: Баженов Архип Ефремов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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