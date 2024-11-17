Боженов Ефрем Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1800
Сын: Баженов Иван Ефремов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Баженова Ксения Ефремова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 52 слайд, двор 155 ему 34, значит родился ок 1805
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно