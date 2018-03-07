Зверева (Новожилова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверева (Новожилова) Галина Ивановна

Зверева (Новожилова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1946

Дата смерти

07.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1946

Отец: не указан

Мать: Новожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
29.09.1967

Дочь: Тиханова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Мазихин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1969

Сын: Мазихин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мазихин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
04.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазихин Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазихин Василий Николаевич

Смерть
07.03.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close