Зверева (Новожилова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1946
Дата смерти07.03.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1946
Рождение ребёнка
29.09.1967
Дочь: Тиханова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Мазихин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1969
Сын: Мазихин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мазихин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
04.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазихин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2018