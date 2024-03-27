Ярушев Сатлык
Место рожденияд. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда 9 башкирского кантона 20 юрты
Дата рождения1744
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Яруш
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда 9 башкирского кантона 20 юрты
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сатлыков Кучукбай
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 9 башкирского кантона, 20 юрты
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сатлыков Умитбай
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сатлыков Буранбай
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сатлыков Ахтям
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сатылков Ахмер
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 9 Башкирского кантона, 20 юрты
Смерть
1823