Ярушев Сатлык — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярушев Сатлык

Место рождения

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда 9 башкирского кантона 20 юрты

Дата рождения

1744

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Яруш

Мать: не указана

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда 9 башкирского кантона 20 юрты
Рождение ребёнка
1769

Сын: Сатлыков Кучукбай

Мать ребёнка: не указана

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 9 башкирского кантона, 20 юрты
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сатлыков Умитбай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сатлыков Буранбай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Сатлыков Ахтям

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сатылков Ахмер

Мать ребёнка: не указана

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 9 Башкирского кантона, 20 юрты
Смерть
1823
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