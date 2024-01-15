Анна Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аграфена Андреева
Отец ребёнка: Андрей Петров
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1851
Сын: Исаев Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Петров
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Петров
Смерть
Неизвестно