Анна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аграфена Андреева

Отец ребёнка: Андрей Петров

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Исаев Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Петров

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Петров

Смерть
Неизвестно
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