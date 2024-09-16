Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна

Место рождения

Село Катаркуль, Акмолинская область

Дата рождения

27.03.1904

Дата смерти

13.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1904

Отец: Мельник Григорий Андреевич

Мать: (Астафьева) Евдокия Петровна

Бракосочетание
10.07.1926

Муж: Хомулло Иван Данилович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Хомулло Иван Данилович

Рождение ребёнка
29.09.1929

Сын: Хомулло Юрий Иванович

Отец ребёнка: Хомулло Иван Данилович

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Хомулло Иван Данилович

Смерть
13.05.1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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