Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна
Место рожденияСело Катаркуль, Акмолинская область
Дата рождения27.03.1904
Дата смерти13.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1904
Бракосочетание
10.07.1926
Рождение ребёнка
1928
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Хомулло Иван Данилович
Рождение ребёнка
29.09.1929
Отец ребёнка: Хомулло Иван Данилович
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Хомулло Иван Данилович
Смерть
13.05.1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно