Штапаук Иван Ульянович
Место рождения
Дата рождения15.06.1924
Дата смерти15.06.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Отец: Штапаук Ульян Иванович
Мать: Штапаук Ганна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штапаук (Чуб) Зинаида Лукинична
Рождение ребёнка
04.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штапаук (Чуб) Зинаида Лукинична
Рождение ребёнка
18.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штапаук (Сорокобаткина) Надежда Васильевна
Смерть
15.06.1996