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Штапаук Иван Ульянович

Место рождения

Кондауров

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

15.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1937 г.р.
1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: Штапаук Ульян Иванович

Мать: Штапаук Ганна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штапаук (Сорокобаткина) Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штапаук (Чуб) Зинаида Лукинична

Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штапаук (Чуб) Зинаида Лукинична

Рождение ребёнка
04.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штапаук (Чуб) Зинаида Лукинична

Рождение ребёнка
18.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штапаук (Сорокобаткина) Надежда Васильевна

Смерть
15.06.1996

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