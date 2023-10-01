Сорокина Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Юлия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2002

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: Сорокин Андрей Юрьевич

Мать: Сорокина Вера Валерьевна

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