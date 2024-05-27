Стафеева (Шукшина) Марина Марина/ (Ирина) Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева (Шукшина) Марина Марина/ (Ирина) Михеева

Место рождения

Юшково, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Шукшин Михей

Мать: не указана

Юшково, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Коневская крепость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Стафеева) Параскева Иванова/ Иоанова

Отец ребёнка: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Стафеев Федор Иванов/ Иоанов

Отец ребёнка: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Стафеев Иосиф Иванов/ Иоанов

Отец ребёнка: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Стафеева) Параскева Мл Иванова/ Иоанова

Отец ребёнка: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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