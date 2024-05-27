Стафеева (Шукшина) Марина Марина/ (Ирина) Михеева
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Шукшин Михей
Мать: не указана
Коневская крепость
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Стафеева) Параскева Иванова/ Иоанова
Отец ребёнка: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стафеев Федор Иванов/ Иоанов
Отец ребёнка: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Стафеев Иосиф Иванов/ Иоанов
Отец ребёнка: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Стафеева) Параскева Мл Иванова/ Иоанова
Отец ребёнка: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов
Смерть
Неизвестно