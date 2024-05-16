Евдокия Титова Около 1686 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
28.03.1728 ст.

Сын: Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Иван Леонтьев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 51 год. Вдова. Подсоседница и невестка Михаила Родионова.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 57 лет. Вдова. Невестка Даниила Леонтьева.
Смерть
Неизвестно

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