Евдокия Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
28.03.1728 ст.
Сын: Иосиф Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 51 год. Вдова. Подсоседница и невестка Михаила Родионова.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 57 лет. Вдова. Невестка Даниила Леонтьева.
Смерть
Неизвестно