Шангина Гликерия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти20.12.1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шангин Козьма Никифорович
Отец ребёнка: Шангин Никифор Игнатьевич
Бракосочетание
11.01.1859 ст.
Летний Наволок, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Шангина Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Шангин Никифор Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.08.1864
Сын: Шангин Степан Никифорович
Отец ребёнка: Шангин Никифор Игнатьевич
Рождение ребёнка
11.12.1870
Сын: Шангин Спиридон Никифорович
Отец ребёнка: Шангин Никифор Игнатьевич
Смерть
20.12.1892