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Шангина Гликерия Афанасьевна

Место рождения

Пушлахта, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

20.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Пушлахта, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шангин Козьма Никифорович

Отец ребёнка: Шангин Никифор Игнатьевич

Бракосочетание
11.01.1859 ст.

Муж: Шангин Никифор Игнатьевич

Летний Наволок, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Шангина Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Шангин Никифор Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.08.1864

Сын: Шангин Степан Никифорович

Отец ребёнка: Шангин Никифор Игнатьевич

Рождение ребёнка
11.12.1870

Сын: Шангин Спиридон Никифорович

Отец ребёнка: Шангин Никифор Игнатьевич

Смерть
20.12.1892

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