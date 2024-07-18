Черепнин Сергей Руфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепнин Сергей Руфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепнин Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Черепнина Нина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепнин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Черепнина Нина Леонтьевна

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Самошина (Черепнина) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Черепнина Нина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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