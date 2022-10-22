Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрофена

Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротких Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Иван

Мы используем куки для улучшения работы сайта.