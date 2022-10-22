Агрофена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротких Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Иван